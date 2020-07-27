Сбербанк назвал долю россиян, рассчитывающих на господдержку

Почти половина россиян (45%) рассчитывает на господдержку. 32% из них хотели бы получить пособие на ребенка от трех до 16 лет (10 тысяч рублей), еще 10% - пособие на ребенка до трех лет (5 тысяч рублей). Это следует из «Индекса Иванова» Сбербанка.

Доля тех, кто рассчитывает на другие виды выплат, варьируется от 1% (индивидуальные предприниматели и медработники) до 4% (получатели продуктовых наборов).

Помощь от государства опрошенные потратят на:

продукты питания (45%),

одежду (13%),

товары для детей (9%),

товары для дома (7%).

Больше всего россияне беспокоятся о состоянии здоровья (об этом заявили 64% респондентов). Инфляция волнует 45% опрошенных (годом ранее показатель составлял 50%). Снизилось число россиян, обеспокоенных ослаблением рубля.

Сбербанк выпускает «Индекса Иванова» каждый квартал. Он отражает динамику и структуру расходов среднего класса.