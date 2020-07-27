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Сбербанк назвал долю россиян, рассчитывающих на господдержку

Новости
Анна Оленькова
Анна Оленькова

Редактор

Анна Оленькова

Почти половина россиян (45%) рассчитывает на господдержку. 32% из них хотели бы получить пособие на ребенка от трех до 16 лет (10 тысяч рублей), еще 10% - пособие на ребенка до трех лет (5 тысяч рублей). Это следует из «Индекса Иванова» Сбербанка.

Сбербанк назвал долю россиян, рассчитывающих на господдержку

Доля тех, кто рассчитывает на другие виды выплат, варьируется от 1% (индивидуальные предприниматели и медработники) до 4% (получатели продуктовых наборов).

Помощь от государства опрошенные потратят на:

  • продукты питания (45%),
  • одежду (13%),
  • товары для детей (9%),
  • товары для дома (7%).

Больше всего россияне беспокоятся о состоянии здоровья (об этом заявили 64% респондентов). Инфляция волнует 45% опрошенных (годом ранее показатель составлял 50%). Снизилось число россиян, обеспокоенных ослаблением рубля.

Сбербанк выпускает «Индекса Иванова» каждый квартал. Он отражает динамику и структуру расходов среднего класса.

Фото: Thawornnurak / Shutterstock

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