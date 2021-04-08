«Сбер» и РВК создадут венчурный фонд объёмом $100 млн

«Сбер» и «Российская венчурная компания» (входит в структуру Российского фонда прямых инвестиций) объявили о намерении создать совместный фонд общим объёмом в $100 млн для инвестиций в технологические и наукоёмкие стартапы.

Инвестиции будут осуществляться в стартапы, находящиеся на территории Российской Федерации или планирующие выход на российский рынок в ближайшем будущем, сообщается в пресс-релизе, полученном редакцией RB.RU. Стороны планируют поддерживать развитие компаний с привлечением широкой сети международных партнёров РФПИ и синергии с проектами, которые входят в экосистему «Сбера».

По мнению председателя правления «Сбера» Германа Грефа, создание фонда инвестиций в стартапы на ранней стадии — это первый шаг к реализации Стратегии инновационного развития РФ и реформе институтов развития, разрабатываемой правительством РФ.

«Ранее такого элемента поддержки и развития малого инновационного бизнеса в России не существовало. Совместно с РФПИ мы хотим сформировать в России культуру технологичного и наукоёмкого предпринимательства, чтобы выращивать стартапы-«единороги», которые будут конкурентоспособны на мировой арене», — отметил Греф.

Генеральный директор Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев заявил, что создание совместного фонда со «Сбером» является частью новой модели управления РВК.

«Считаем, что благодаря опыту и экспертизе наших компаний будут созданы новые возможности для отбора, поддержки и успешного развития перспективных проектов, которые внесут значимый вклад в создание инновационных технологий и станут важными драйверами роста российской экономики», — рассказал Дмитриев.

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Фото: inside-studio / Depositphotos