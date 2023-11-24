Сбербанк запустил в Дагестане и Башкортостане исламскую ипотеку

Сбербанк запустил пилотный проект исламской ипотеки «Ипотека Мурабаха». Его будут реализовывать в двух региона, в Башкортостане и Дагестане.
В новом продукте используется принцип финансирования, который соответствует AAOIFI (Accounting and Auditing Organization for Islamic Financial Institutions). Продукт также получил сертификат Шариатского консультационного совета GIFS (Global Islamic Financial Services Firm).
В договоре купли-продажи указывается цена объекта сразу с учетом наценки, в рассрочку без уплаты процентов. Ипотека доступна на сумму от 300 тыс. до 100 млн рублей сроком на 20 лет. Минимальный начальный взнос составит 30%.
В Башкортостане «Ипотека Мурабаха» распространяется как на первичное, так и на вторичное жилье, в Дагестане — только на первичное. Проект реализуется совместно с «Домклик».
Ранее в Татарстане, Дагестане, Башкортостане и в Чечне начал действовать двухлетний эксперимент по партнерскому (исламскому) финансированию. Его главной задачей стало внедрение в этих регионах финансовой модели, отвечающей нормам шариата.
Фото на обложке: kenary820 /
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