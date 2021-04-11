Сбербанк назвал невозможной кражу денег у россиян с помощью записи их голоса

Алена Шаповалова
В Сбербанке считают нереальным использование мошенниками голосовых данных для хищения денег или оформления кредита.
Сбербанк назвал невозможной кражу денег у россиян с помощью записи их голосаАлена Шаповалова
Специалисты отметили, что подобная схема невозможна с технической точки зрения. Об этом сообщает ТАСС.
«Описанная схема мошенничества технологически невозможна и не существует. Это вымысел, цель которого — посеять панику и подорвать доверие банкам», — заявили в Сбербанке.
Ранее сообщалось, что мошенники в Москве якобы стали звонить и записывать голоса собеседников, а полученные данные использовать для кражи средств или оформления кредитов.
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Фото: fizkes/shutterstock
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