Сбербанк назвал невозможной кражу денег у россиян с помощью записи их голоса

В Сбербанке считают нереальным использование мошенниками голосовых данных для хищения денег или оформления кредита.

Специалисты отметили, что подобная схема невозможна с технической точки зрения. Об этом сообщает ТАСС.

«Описанная схема мошенничества технологически невозможна и не существует. Это вымысел, цель которого — посеять панику и подорвать доверие банкам», — заявили в Сбербанке.

Ранее сообщалось, что мошенники в Москве якобы стали звонить и записывать голоса собеседников, а полученные данные использовать для кражи средств или оформления кредитов.

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Фото: fizkes/shutterstock