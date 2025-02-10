Сбербанк патентует бренды «Оплата улыбкой» и «Улыбайтесь — это выгодно» для биоэквайринга

Сбербанк подал в Роспатент заявки на торговые знаки «Оплата улыбкой» и «Улыбайтесь — это выгодно» для биоэквайринга , узнал RB.RU. Заявки поданы в январе по классам МКТУ 09, 35, 36, 38, 39, 42, 43, 45 (финансовые услуги, розничная торговля, оборудование, услуги общепита, безопасность и другое). Банк запустил услугу оплаты лицом или улыбкой в 2023 году, но собирается защитить бренды в ожидании прихода других игроков.

Как пояснил RB.RU источник, знакомый с планами банка, кредитная организация собирается закрепить за собой торговые знаки, так как «биоэквайринг будет развиваться и придут другие игроки».

«Сбербанк запустил сервис "Оплата улыбкой" летом 2023 года. Так Россия стала первой страной в мире, которая массово начала использовать технологию биометрии для обычных платежей. В настоящий момент к сервису подключились уже несколько десятков миллионов клиентов. Технология "Оплата улыбкой" уже тиражирована на 1 млн терминалов по всей стране», — заявили RB.RU в Сбербанке. Год назад число терминалов составляло около 250 тыс. Количество терминалов к 2026 году планируется довести до 2 млн.

С декабря 2024 года сервис оплаты покупок по биометрии Сбербанка «Оплата улыбкой» стал доступен всем россиянам старше 18 лет вне зависимости от того, являются ли они клиентами Сбербанка, сообщала его пресс-служба.

В банке отметили, что для использования сервиса достаточно сдать биометрию на «Госуслугах», зарегистрироваться в «Сбер ID» и привязать нужную карту к «Оплате улыбкой». С февраля в «Сбербанк Онлайн» можно выбрать категорию «Оплата улыбкой», чтобы получать кешбэк 5% на покупки, которые не попадают в другие категории.

Генеральный директор компании «Онлайн Патент» Алина Акиншина пояснила RB.RU, что подобные заявки Сбербанк подает впервые.

«Можно предположить, что на ранних стадиях запуска проекта не были в достаточной мере очевидны перспективы массового внедрения, и в связи с этим не предпринимались шаги к регистрации товарных знаков. Сейчас, учитывая высокую популярность соответствующего способа оплаты, подача заявок выглядит очевидно необходимым действием», — пояснила эксперт.

По ее словам, регистрация брендов для Сбербанка может оказаться сложным процессом, нужно будет учитывать достаточно широкий перечень заявляемых услуг и наличие близких словосочетаний с «улыбками», ранее зарегистрированных в качестве товарных знаков.

«Однако, с учетом важности брендов, скорее всего, и объем усилий, которые заявитель сочтет возможным приложить к такой регистрации, будет значительным», — констатировала глава «Онлайн Патента».

Число россиян, которые зарегистрировались на «Госуслугах» и в Единой биометрической системе (ЕБС) для получения доступа к оплате голосом или лицом, приблизилось к отметке в 3 млн человек, писал ТАСС.

Сбербанк и Национальная система платежных карт (НСПК, оператор платежных карт «Мир») создают единый сервис оплаты лицом. Его запуск запланирован на вторую половину 2025 года, сообщали в январе «Известия» со ссылкой на старшего вице-президента Сбербанка Дмитрия Малых и НСПК.

В середине января Сбербанк, «Альфа-банк» и «Т-Банк» создали совместное юрлицо ООО «Финтех-платформа». Новая компания будет развивать платежные решения и сервисы, в том числе оплату по QR-коду.

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