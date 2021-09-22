Mastercard снизит тарифы для малого бизнеса при приеме платежей с помощью смартфонов

Mastercard с 2022 года введет спецтариф для малого бизнеса со сниженными комиссиями при приеме платежей с помощью смартфонов. Платежная система таким образом хочет перевести часть наличного оборота в малом бизнесе в безналичный и заработать на комиссиях.

Новый тариф interchange 1% будет запущен 21 января 2022 года, сообщил «Коммерсантъ». Спецтариф предусматривает оплату с помощью технологии Tap on Phone, когда вместо POS-терминала для приема платежей используется смартфон.

Как отметили в Mastercard, «заявленные изменения направлены на поддержку микробизнеса в том числе, для которого и создана технология приема оплаты в одно касание к смартфону картой или другим платежным устройством».

Компания рассчитывает расширить аудиторию клиентов с учетом роста клиентского спроса на бесконтактную оплату различными платежным устройствами. Ожидается, что технология позволит значительно увеличить число компаний, принимающих карточные платежи, так как эта технология сама по себе дешевле классического эквайринга.

Эксперты отмечают, что на сегодняшний день для малых и микропредприятий тарифная нагрузка по договорам эквайринга достаточно высока, поэтому эквайринг в телефонах со сниженными комиссиями выглядит для них привлекательным. Однако Mastercard придется конкурировать с аналогичными решениями, которые развивают банки, и Системой быстрых платежей.

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