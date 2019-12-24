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Сбербанк подключил «Тинькофф» к своему платежному QR-сервису

Новости
Анна Бородкина
Анна Бородкина

Новостной редактор

Анна Бородкина

Клиенты банка «Тинькофф» смогут оплачивать товары и услуги с помощью сервиса Сбербанка «Плати QR». Об этом Rusbase сообщили в пресс-службе «Тинькофф».

Сбербанк подключил «Тинькофф» к своему платежному QR-сервису

Оплатить покупку по QR-коду можно в мобильном приложении «Тинькофф». Для этого в разделе «Платежи» нужно выбрать опцию «Оплатить по QR-коду», с помощью камеры сканировать QR-код, размещенный на кассе магазина, ввести сумму покупки и подтвердить операцию.

Функция уже доступна в мобильном приложении на iOs, в ближайшее время появится для устройств на Android.

Как сообщили в пресс-службе, «Плати QR» позволяет малому и микро-бизнесу принимать безналичные платежи от покупателей без установки дополнительного оборудования и увеличивать продажи.

По данным «Тинькофф», сервисом для оплаты по QR пользуются, в первую очередь, компании и предприниматели, у которых нет традиционного эквайринга — небольшие магазины и салоны красоты, цветочные лавки, ярмарки, рынки и т.д.

«Это не первый наш партнерский проект со Сбербанком. Мы уже более года крайне успешно развиваем сервис переводов по номеру телефона между клиентами Тинькофф и Сбербанка, который запустили первыми на рынке. Теперь мы решили сделать аналогичный проект с QR-кодами и дать нашим клиентам возможность удобно и быстро совершать безналичные платежи через сервис Сбербанка», — отметил Анатолий Макешин, заместитель председателя правления, директор платежных систем «Тинькофф».

Ранее в этом году Сбербанк анонсировал акцию, в рамках которой будут начисляться баллы «Спасибо» за покупки по QR-коду.

Фото: Monkey Business Images / Shutterstock

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