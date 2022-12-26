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Сбербанк объявил о закрытии офиса в ОАЭ

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Кирилл Билык
Кирилл Билык

Редактор отдела «Новости»

Кирилл Билык

Сбербанк объявил о закрытии офиса в Абу-Даби. Представительство банка в ОАЭ прекратит работу в начале 2023 года. «Сбер» столкнулся с серьезными ограничениями в работе своего офиса из-за санкций, решение о закрытии было вынужденным.

Сбербанк объявил о закрытии офиса в ОАЭ

О закрытии представительства Сбербанка в первом квартале 2023 года сообщил первый заместитель председателя правления банка Александр Ведяхин. Офис работал с осени 2020 года.

Ведяхин назвал решение о закрытии вынужденным, поскольку офис столкнулся с серьезными ограничениям в работе из-за санкций. Сбербанк продолжит обслуживать клиентов на рынке ОАЭ, подчеркнул Ведяхин.

Представительство Сбербанка в ОАЭ Sberinvest Middle East Limited являлось дочерним предприятием банка и должна была стать звеном в сделках между инвесторами из России и стран Ближнего Востока, а также заниматься торговым финансированием экспорта в эти страны.

Фото на обложке: Ilia Ulianov / Shutterstock

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