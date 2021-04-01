«СберЛогистика» займется доставкой заказов из ИКЕА

Федеральный логистический оператор «СберЛогистика» и шведская компания ИКЕА объявили о партнерстве. Теперь покупатели смогут оформить курьерскую доставку с онлайн-площадки ИКЕА по Москве, Московской области и Санкт-Петербургу.

«ИКЕА стремится быть ближе к покупателям и активно работает над созданием омниканальной среды по всей России. Сотрудничество со “СберЛогистикой” – это еще один важный шаг на пути к этой цели. Сейчас покупателям ИКЕА доступны классическая курьерская доставка до двери и доставка в пункты выдачи заказов компании “СберЛогистика”», — пояснила руководитель отдела по обеспечению заказов покупателей ИКЕА Екатерина Сомова.

Вскоре компании обещают организовать доставку в пункты выдачи заказов «СберЛогистики» и масштабировать сотрудничество на другие регионы страны. География доставки оператора включает 26 тысяч населенных пунктов.

Пункты выдачи «СберЛогистики» расположены в отделениях «Сбера», там же установлены постаматы, часть из которых расположены в зонах 24/7. Всего у компании около 13 тысяч точек выдачи по всей России, в планах – масштабировать это количество, уточнила заместитель гендиректора по коммерции «СберЛогистики» Мария Зайцева.

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Фото: Yaoinlove / Shutterstock