«СберЛогистика» запланировала рост числа постаматов в России на 15%, а в Москве — почти в 2 раза

Информация о постаматах «СберЛогистики» и планах по расширению сети размещена в июле в закупочной документации компании в системе «Контур Закупки».

Как следует из данных «СберЛогистики», в настоящее время у нее 9 498 постаматов в России, а в планах увеличить их число до 10 911, или на 15%. В документе не указан плановый период, но отмечается, что данные актуальны для трехлетнего периода обслуживания техники. Не исключено, что итоговые показатели по числу постаматов могут быть скорректированы.

«Указано плановое количество, которое может быть изменено как в большую, так и в меньшую сторону, и не гарантируется заказчиком», — говорится в материалах закупки.

Самые масштабные планы по расширению у «СберЛогистики» в Москве, Московской области и Санкт-Петербурге. Ожидается, что в столице число постаматов должно вырасти в 1,7 раза, с 807 до 1406, в Московской области в 1,3 раза — с 674 до 844, в Санкт-Петербурге в 1,6 раза — с 385 до 645.

Незначительный рост планируется в Свердловской области — с 520 до 535 постаматов, Ростовской — с 301 до 306, в Краснодарском крае — с 403 до 428, Башкирии и Татарстане — с 255 до 275 и 285 единиц соответственно.

В таких регионах, как ЯНАО, Ярославская область, Тульская и Томская, Сахалин и Камчатка, республика Тыва, Волгоградская, Белгородская, Брянская и Курская области — рост не предусмотрен.

RB.RU направил запрос в «СберЛогистику».

В 2021 году «СберЛогистика» оценивала число постаматов в своей сети в 8 тысяч единиц. Компания сообщала, что работает со «СберМегаМаркет», «Читай-город», Sunlight, «Детский мир» и другими сетями. В «СберЛогистике» отмечали, что в московском регионе количество отправлений и оборот сервиса в 2021 году увеличились в 2 раза по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года.

По данным Data Insight, число постаматов в России — около 38 тыс. Крупнейшие игроки — «СберлЛогистика», Cainiao («Цайняо»), 5Post, «Почта России», Ozon и «Халва». Однако темпы роста числа постаматов замедлились. Доля заказов, которые доставляют через локеры, не так велика, как через пункты выдачи заказов или курьерами — это около 3% от общего числа заказов российской онлайн-торговли, или 154 млн заказов за 2023 года.

По оценкам компании Data Insight, самовывоз остается самым востребованным способом доставки, однако забирать из постамата предпочитает лишь 4% опрошенных покупателей при условии, что в интернет-магазине есть выбор, каким способом доставки воспользоваться. Большая часть россиян предпочитает забирать товары из пункта выдачи маркетплейса, вычислили аналитики.

В Data Insight оценила объем российского рынка интернет-торговли в 2023 году в 7,9 трлн рублей, а рост — в 48%. По оценкам аналитиков, в 2024 году объем продаж на российском рынке eCommerce достигнет 10,2 трлн рублей, рост составит 30%, а количество выполненных заказов превысит 7 млрд (+42%).