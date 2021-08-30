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СберУниверситет подтвердил аккредитацию по международной системе качества CLIP EFMD

Новости
Анна Тимофеева
Анна Тимофеева

Выпускающий редактор

Анна Тимофеева

СберУниверситет успешно прошел повторную аккредитацию. На данный момент обладателем престижного сертификата в России являются только два корпоративных университета, всего в мире аккредитовано — 23.

СберУниверситет подтвердил аккредитацию по международной системе качества CLIP EFMD

Систему оценки качества и аккредитации функций корпоративного обучения CLIP (Corporate Learning Improvement Process) разработал Европейский фонд развития менеджмента (EFMD) — международная ассоциация бизнес-школ и корпоративных университетов.

CLIP — программа улучшения организации корпоративного обучения. Она представляет собой механизм для бенчмаркинга, совместного обучения и обмена лучшими практиками, а членами аккредитационной команды выступают ведущие международные эксперты по корпоративному обучению, включая директоров по HR и обучению крупнейших глобальных компаний.

Комиссия международных экспертов отметила следующие точки превосходства СберУниверситета в ряду корпоративных университетов крупнейших компаний мира:

  • Партнер по развитию бизнеса клиентов Сбера через программы обучения;
  • Роль в цифровой трансформации Сбера посредством обучения цифровым навыкам; 
  • Роль в трансформации образования на национальном уровне, благодаря распространению знаний о современных образовательных технологиях и программ для преподавателей и студентов вузов. 

Новость о повторной аккредитации прокомментировал проректор по обучению и исследованиям СберУниверситета Игорь Баранов. По его словам, EFMD признан во всем мире как авторитетный орган по аккредитации корпоративных университетов.

«СберУниверситет искренне ценит возможность оставаться частью сообщества CLIP. Полученные нами оценка и рекомендации, учитывающие лучшие практики функций корпоративного обучения ведущих компаний мира, чрезвычайно важны для осмысления нашего развития. Повторная аккредитация на максимальный период служит подтверждением международной конкурентоспособности системы обучения Сбера», — подчеркнул Баранов.

В свою очередь директор CLIP Мартин Моэрл добавил, что комиссия была впечатлена ролью СберУниверситета как партнера по развитию бизнеса Сбера, накопленными знаниями о будущем обучения, ускорением цифровой трансформации системы Сбера, и ролью агента трансформации на российском национальном уровне.

Фото: Официальный сайт СберУниверситета

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