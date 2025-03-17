Ozon обогнал «Яндекс» по расходам на рекламу в 2024 году

Траты Ozon и «Яндекс» на рекламу. В 2024 году Ozon потратил на рекламу 17,9 млрд рублей, из них по 7,5 и 7,3 млрд рублей на тв- и интернет-рекламу, соответственно. Рост расходов на продвижение год к году составил почти 40%. «Яндекс» сместился со второго на третье место с затратами на продвижение в 16,4 млрд рублей, из них компания 7,5 млрд рублей потратила на рекламу на телевидении и 5 млрд рублей на продвижение в интернете. «Сбер» в 2024 году сохранил лидерство, затраты компании составили 37,3 млрд рублей, увеличившись на 29,3% по сравнению с позапрошлым годом.

На четвертом месте по объему рекламных инвестиций оказался «Т-Банк», кредитная организация потратила на продвижение 15,9 млрд рублей, бюджет вырос на 45,9%. На пятом месте — сервис объявлений «Авито» с затратами в 14,7 млрд рублей, их рост год к году составил 41,9%.

Наибольший прирост затрат на рекламу в топ-10 рейтинга продемонстрировала X5 Group — торговая компания нарастила рекламный бюджет на 70,5%, до 13,2 млрд рублей. Маркетплейс Wildberries по итогам 2024 года опустился в рейтинге с 7 на 8 строчку, рекламный бюджет маркетплейса достиг 11,4 млрд рублей, рост год к году — 34,3%. Больше всего WB потратил на рекламу в интернете — 7,6 млрд рублей.

Ранее AdIndex сообщил о том, что Агентство стратегических инициатив (АСИ) предложило создать для рекламной отрасли профильный орган исполнительной власти. По задумке АСИ, ведомство займется выработкой государственной политики, нормативно-правовым регулированием, контролем и надзором за ключевыми игроками рекламной отрасли, а также будет оказывать индустрии государственные услуги и другую поддержку.

В начале февраля аналитики банка «Точка» подсчитали, что рынок интернет-рекламы малого и среднего бизнеса в 2024 году вырос на 23% в денежном выражении относительно 2023 года. По их данным, рост был обусловлен увеличением затрат со стороны существующих клиентов.

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