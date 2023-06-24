Пользователи по всему миру жалуются на сбой в работе Telegram

Многие пользователи Telegram 24 июня сообщили о проблемах с доступом в мессенджер. Трудности начали возникать ближе к 12 часам дня по посковскому времени.
47% жалоб приходится на работу приложения, 32% — на подключение к серверу, 21% — на отправку и получение сообщений.
В Москве, Московской и Воронежской области утром 24 июня ввели режим контртеррористической операции (КТО). На территории региона могут выключить любую связь — как телефонную, так и доступ к интернету.
Фото на обложке: Unsplash
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