Юристы увидели риск «двойного сбора» за интернет-рекламу с рекламодателей и посредников

Под уплату сбора за интернет-рекламу могут подпасть все распространители рекламы, операторы рекламных систем и рекламные агенты, из-за чего юристы опасаются появления «двойного сбора» — и с площадки, где размещается реклама, и с посредника. Об этом сообщил «Коммерсантъ».

Речь идет о поправках в закон «О рекламе», которые, по данным одного из источников газеты, сейчас находятся на обсуждении у вице-премьера Дмитрия Григоренко. Из документа следует, что распространители рекламы и рекламные агенты должны будут отчислять в бюджет 3% с ежеквартальных доходов, полученных от распространения рекламы в интернете.

Опрошенные «Коммерсантом» юристы опасаются, что компании должны будут уплачивать сбор два раза. Исходя из текущих формулировок в законопроекте, в рамках одного показа конкретной рекламы «и рекламная площадка, и агент заплатят по 3% от полученных ими денег», отметил руководитель налоговой практики юридической компании ЭБР Игорь Грибков.

О том, что власти готовят новый сбор за распространение интернет-рекламы, в середине ноября сообщили источники Forbes на рекламном рынке. Собеседники журнала утверждали, что размер сбора может составить от 2% до 5%, а сам он заработает с апреля 2025 года.

Спустя несколько дней в распоряжении РБК оказалась обновленная версия законопроекта, в которой размер сбора составляет 3%. От его уплаты освободят федеральные теле- и радиоканалы «Первый», «Россия 1», «Россия 24» и другие. Планируется, что деньги от сбора пойдут на поддержку разработчиков ПО из реестра российского софта и на «поддержку развития и функционирования информационных ресурсов». Их перечень установят в правительстве.

Новый сбор приведет к росту нагрузки на рекламные платформы, считает директор по закупкам рекламы Centra Степан Геворкян. По его мнению, цены на интернет-рекламу увеличатся, так как «издержки придется закладывать в прайс-лист». В «Яндексе» утверждают, что мера нарушит свободную конкуренцию на рекламном рынке. В VK и Ozon от комментариев «Коммерсанту» отказались.