Рубрики
Сервисы
RB.RU
Меню-гамбургер
Новости

Российские банки начали тестировать начисление зарплат через СБП

Новости
Карина Пардаева
Карина Пардаева

Редактор новостного отдела

Карина Пардаева

Российские банки пробуют начислять зарплаты через систему быстрых платежей (СБП). В тестировании участвуют пять кредитных организаций.

Российские банки начали тестировать начисление зарплат через СБП

Новый способ позволит переводить зарплату по выбранным реквизитам в СБП: номер телефона, ИНН и др. При этом россияне без уведомления работодателя смогут выбрать банк, куда будут приходить деньги, узнали «Известия» у источников на банковском рынке.

Для полного запуска проекта возможно потребуются изменения трудового законодательства, считает член Ассоциации юристов России Амир Хасанов. Юрист пояснил, что согласно Трудовому кодексу деньги работнику выплачиваются в банк, указанный в заявлении работника, или на условиях, определенных трудовым договором.

С запуском СБП сотрудник сможет сменить банк, в который будет приходить зарплата без участия работодателя. И это уже ротиворечит действующей редакции кодекса —  необходимо упомянуть возможность начисления денег через сервис ЦБ.

Фото на обложке: Unsplash

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы быть в курсе последних новостей и событий!

Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter

Материалы по теме

  1. 1 Как бизнесу сэкономить на безнале: советы по использованию СБП
  2. 2 «Авто.ру» запустил сервис для обмена автомобилями
  3. 3 Гиды «новой» волны: как сегодня понравиться аудитории и искать заказы на экскурсии
  4. 4 Любовь и роботы: подборка wedding-tech проектов
  5. 5 11 сервисов для заказа товаров из иностранных магазинов

ВОЗМОЖНОСТИ

24 августа 2022

Speed Dating #Web 3.0

31 августа 2022

Algimed Techno Invest

31 августа 2022

«Московский акселератор»

31 августа 2022

HSE Fest 2022

31 августа 2022

Питч-сессия в рамках WorldFood Moscow 2022

Все ВОЗМОЖНОСТИ