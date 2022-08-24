Российские банки начали тестировать начисление зарплат через СБП

Российские банки пробуют начислять зарплаты через систему быстрых платежей (СБП). В тестировании участвуют пять кредитных организаций.
Новый способ позволит переводить зарплату по выбранным реквизитам в СБП: номер телефона, ИНН и др. При этом россияне без уведомления работодателя смогут выбрать банк, куда будут приходить деньги, узнали «Известия» у источников на банковском рынке.
Для полного запуска проекта возможно потребуются изменения трудового законодательства, считает член Ассоциации юристов России Амир Хасанов. Юрист пояснил, что согласно Трудовому кодексу деньги работнику выплачиваются в банк, указанный в заявлении работника, или на условиях, определенных трудовым договором.
С запуском СБП сотрудник сможет сменить банк, в который будет приходить зарплата без участия работодателя. И это уже ротиворечит действующей редакции кодекса — необходимо упомянуть возможность начисления денег через сервис ЦБ.
Фото на обложке: Unsplash
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