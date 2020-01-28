The Verge: модераторы YouTube подписывают уведомления о том, что работа может нанести им психологическую травму
Модераторы контента YouTube подписывают документы, в которых они подтверждают, что осознают ментальные риски работы. Об этом пишет The Verge.
В уведомлениях, которые подписывает персонал, говорится, что просмотр контента может повлиять на психическое здоровье и привести к посттравматическому стрессовому расстройству (ПТСР). Работники также обязуются ходить к психологу и сообщать об ухудшении психики начальству.
На бланках уведомление о ПТСР заключено в рамку, что, как пишет издание, означает повышенную важность пункта.
Модерацией контента для YouTube и Google занимается компания Accenture. Представитель Accenture сказал в разговоре с The Verge, что здоровье сотрудников для них — главный приоритет. Они регулярно обновляют соглашения о рисках работы и внедряют новые способы борьбы с ментальными проблемами. При этом модераторы Accenture заявили о плохих рабочих условиях и несправедливом отношении со стороны начальства.
Accenture предоставляет модераторов контента и для других социальных сетей, в том числе Facebook и Twitter. В Facebook изданию ответили, что не проверяли и не вводили подобные соглашения, а в Twitter заявили, что подписывают похожие формы при приеме на работу.
Ранее The Verge провело собственное расследование и выяснило, как работают модераторы контента в YouTube, Google и других корпорациях. Читать здесь (англ).
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