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СДЭК начал выдавать выдавать все находящиеся в ПВЗ посылки

Новости
Карина Пардаева
Карина Пардаева

Редактор новостного отдела

Карина Пардаева

Сервис СДЭК начал выдавать находящиеся в пунктах выдачи заказов посылки. При готовности отправления к получению, клиенту поступит SMS-уведомление. Получателю нужно будет предъявить паспорт. 

Ранее посылку могли получить только те клиенты, кому пришло уведомление о получении еще до технического сбоя.

СДЭК начал выдавать выдавать все находящиеся в ПВЗ посылки

Пользователям во «ВКонтакте» техподдержка СДЭК уточнила, что из-за приостановки движения грузов из сортировочных центров, ПВЗ выдают те посылки, которые успели получить до сбоя.

Пользователи сервиса не понимают, как узнать, в ПВЗ сейчас посылка или нет, если системы отслеживания не работают, а уведомление до сбоя не приходило. В техподдержке ответили, что по таким отправлениям должны прислать свежее уведомление.

«Мы понимаем, что терпение уже на исходе и по-человечески говорим спасибо за то, что в целом нам его дали. Точного срока на полное восстановление всех систем у нас пока нет. Извините, если информация в публикациях дала повод так подумать. Полное восстановление продолжается, стараемся запустить основные процессы как можно скорее», — ответили в СДЭК одному из клиентов. 

Следующим шагом компания планирует запустить возможность отправки и перемещение посылок, которые хранятся на складах. 

Компания перестала выдавать и отправлять посылки в своих ПВЗ 26 мая из-за технического сбоя. В СДЭК назвали причиной неполадок сбой в работе вычислительных мощностей. 

В ночь на 28 мая международная хакерская группа Head Mare взяла на себя ответственность за сбои в работе СДЭК. 

29 мая сервис сообщил о частичном восстановлении работы сайта.

Фото на обложке: T. Schneider / Shutterstock

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