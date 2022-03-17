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СДЭК извинился перед покупателями Wildberries за письмо о кибератаке на маркетплейс

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Анастасия Марьина
Анастасия Марьина

Руководитель новостного отдела RB.ru

Анастасия Марьина

Сервис доставки СДЭК принес извинения покупателям Wildberries за письмо-предупреждение, разосланное своим сотрудникам. В нем сообщалось о кибератаке на маркетплейс, утечке бановских карт и о необходимости принять меры безопасности в связи с ростом уровня киберпреступности в стране.

СДЭК извинился перед покупателями Wildberries за письмо о кибератаке на маркетплейс

«15 марта служба безопасности СДЭК разослала своим сотрудникам по закрытой внутренней рассылке письмо-предупреждение о необходимости принять меры безопасности в связи с ростом уровня киберпреступности в стране. В письме говорилось о двух не связанных между собой событиях, информация о которых изначально появилась в двух не связанных между собой источниках», — отмечается в сообщении.

Скриншот письма сотрудникам ранее появился в сети.

«В сообщении не утверждалось, что Wildberries имеет отношение к утечке 100 тысяч банковских карт в даркнете», — подчеркнули в СДЭК.

Компания утверждает, что «объяснила стандартный алгоритм действий, которому рекомендует следовать в ситуациях роста числа кибератак в стране».

28 февраля СДЭК объявил о взломе базы данных компании. В результате утечки к хакерам попали две таблицы с данными. В СДЭК утверждают, что они не содержали номеров документов и другой важной персональной, в том числе платежной информации.

У Wildberries 14 марта произошел крупный сбой: пользователи России и СНГ жаловались на работу сайта и приложения, невозможность оплатить заказ и привязать карту, продавцы не видели корректные остатки товаров, не работала авторизация в «WB Партнеры». В сети обсуждали «уничтожение инфраструктуры», но эту информацию компания опровергла.

Представитель маркетплейса дополнительно сообщил, что «персональная и финансовая информация пользователей не пострадала».

Фото на обложке: Unsplash

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