СДЭК сообщил об утечке данных российских и украинских клиентов сервиса

На сервис доставки СДЭК была совершена хакерская атака, что привело к утечке данных клиентов.
В СДЭК подтвердили факт взлома базы данных компании, сообщил РБК. Сервис, как и многие другие российские компании, оказались заложниками ситуации и, соответственно, объектом хакерских атак, сообщили в СДЭК.
«Но здесь важно подчеркнуть, что СДЭК вплоть до 24 февраля доставлял посылки в Украину и из нее, и в сеть, соответственно, попали данные украинских клиентов. Таким образом хакеры навредили не только российским гражданам, но и украинцам», — отметил представитель СДЭК.
В результате утечки к хакерам попали две таблицы с данными. Однако, как утверждают в СДЭК, они не содержали номеров документов и другой важной персональной, в том числе платежной информации.
В настоящее время проводится мощная атака на соцсети сервса. «Мы делаем все возможное для решения этой проблемы», — заявил представитель компании.
Ранее в Telegram-каналах сообщалось, что на форум в даркнете были выложены два файла с данными пользователей СДЭК, которые включали в себя ID пользователя, телефоны, ФИО и адреса электронной почты.
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Фото на обложке: AlyoshinE /
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