Сделка с OpenAI сделает экс-дизайнера Apple Джони Айва миллиардером — Forbes

Как пишет Forbes USA, компания OpenAI объявила о приобретении специализирующегося на разработке устройств на базе ИИ стартапа io в рамках сделки с обменом акциями. Компанию оценили в $6,5 млрд. Стороны ожидают одобрения регулятора.

По оценкам Forbes USA, в настоящее время Айву принадлежит 11% акций io, в рамках сделки он также получит акции OpenAI на сумму $715 млн. Источник издания утверждает, что акции полностью перейдут к Айву только через несколько лет.

Дизайнер также является владельцем портфеля недвижимости, который оценивается примерно в $100 млн (за вычетом долга), и основателем дизайнерской фирмы LoveFrom с годовым доходом в $200 млн.

Айв родился в Лондоне, но в 1992 году он переехал в США, где присоединился к Apple. В течение 30 лет он занимал различные руководящие должности в области дизайна, а в 2015 году стал главным дизайнером. Этот пост Айв занимал до 2019 года, он помог разработать дизайн iMac, iPhone, iPad, Apple Watch, MacBook, пользовательский интерфейс операционной системы Apple. Айв был близким другом основателя Apple Стива Джобса, который скончался в 2011 году.

Фото на обложке: Marcus Dawes / Wikimedia