«Результаты приятно удивили»: аналитики оценили цифровую зрелость российских девелоперов

Агентство цифрового аудита SDI360 представило рейтинг российских девелоперов по уровню цифровой зрелости. По словам представителя агентства, «результаты нас если не поразили, то однозначно приятно удивили».
- представленность в интернете: насколько комплексно и эффективно компании представлены в интернет-пространстве: сайт, мобильное приложение, социальные сети;
- продвижение и коммуникация с аудиторией: какие инструменты коммуникации и вовлечения используют компании, каким образом общаются со своей аудиторией в онлайне;
- онлайн-продажи: оценка удобства и функциональности всех этапов приобретения товаров и услуг компании в интернете.
По результатам исследования SDI360 пришло к нескольким выводам.
Первый из них — будущее рынка за PropTech. По заявлению агентства, девелоперы стремятся к сквозному взаимодействию на всех этапах жизненного цикла здания – от проектирования до содержания зданий, и лидеры рынка это хорошо понимают. Они активно внедряют собственные инструменты онлайн-продаж, используют мобильные приложения для сбора данных о своем покупателе и даже активно устраняют посредников в виде риелторов. Вместе с тем, компании-лидеры стараются внедрить новый клиентский опыт, в том числе с использованием AR/VR, новых цифровых бизнес-моделей и продуктов.
Во-вторых, SDI360 отметила трансформацию сайтов компаний-лидеров рейтинга в полноценный канал продаж и коммуникации с покупателями. Сайт и мобильное приложение превращается в своего рода виртуальный офис. Там можно выбрать, посмотреть и забронировать понравившуюся квартиру, а также подписать договор, оформить ипотеку или рассрочку и следить за ходом строительства.
И в третьих, это исключение посредников из цепочки взаимодействия с покупателем. Как сообщает SDI360, независимый аналитик Бенедикт Эванс провел совместное исследование с Nasdaq и Protocol: они пришли к выводу, что в ближайшие годы компании будут вынуждены перестраивать оборвавшиеся в пандемию связи со своим потребителем, в том числе на B2B-рынке. И эти новые связи будут максимально прямыми, исключающими посредников. Эту тенденцию отражает и рынок недвижимости в России: компании максимально адаптируют сайты для прямого взаимодействия с покупателем и разрабатывают каналы для коммуникации с риелторами, вовлекая их в свою экосистему.
У девелоперов осталось немало зон для роста, прокомментировал релиз рейтинга управляющий партнёр SDI360 Алексей Романов на своей странице в Facebook. «Сайты у большинства компаний грузятся очень долго, ролики на YouTube неинтересные и выкладываются для галочки, мобильные приложения есть только у 32%, мессенджерами пользуются 25% компаний. И самое интересное: несмотря на то, что девелоперы научились продавать в онлайне такой дорогой продукт, как квартира, только единицы акцентируют на этом внимание и рассказывают, как это можно сделать. В большинстве же случаев эта информация надежно спрятана от глаз потенциальных клиентов, и нужно очень сильно хотеть купить квартиру именно таким способом, чтобы найти информацию о том, как это делается».
Подробнее с рейтингом можно ознакомиться на сайте sdi360.ru.
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Фото: chungking / Depositphotos.
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