«Результаты приятно удивили»: аналитики оценили цифровую зрелость российских девелоперов

И в третьих, это исключение посредников из цепочки взаимодействия с покупателем. Как сообщает SDI360, независимый аналитик Бенедикт Эванс провел совместное исследование с Nasdaq и Protocol: они пришли к выводу, что в ближайшие годы компании будут вынуждены перестраивать оборвавшиеся в пандемию связи со своим потребителем, в том числе на B2B-рынке. И эти новые связи будут максимально прямыми, исключающими посредников. Эту тенденцию отражает и рынок недвижимости в России: компании максимально адаптируют сайты для прямого взаимодействия с покупателем и разрабатывают каналы для коммуникации с риелторами, вовлекая их в свою экосистему.

У девелоперов осталось немало зон для роста, прокомментировал релиз рейтинга управляющий партнёр SDI360 Алексей Романов на своей странице в Facebook. «Сайты у большинства компаний грузятся очень долго, ролики на YouTube неинтересные и выкладываются для галочки, мобильные приложения есть только у 32%, мессенджерами пользуются 25% компаний. И самое интересное: несмотря на то, что девелоперы научились продавать в онлайне такой дорогой продукт, как квартира, только единицы акцентируют на этом внимание и рассказывают, как это можно сделать. В большинстве же случаев эта информация надежно спрятана от глаз потенциальных клиентов, и нужно очень сильно хотеть купить квартиру именно таким способом, чтобы найти информацию о том, как это делается».

Подробнее с рейтингом можно ознакомиться на сайте sdi360.ru.