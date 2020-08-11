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«Тинькофф» разработал для инвесторов сервис автоматического поиска акций

Новости
Анастасия Марьина
Анастасия Марьина

Новостной редактор

Анастасия Марьина

«Тинькофф Инвестиции» внедрили в брокерскую платформу скринер акций, который позволяет автоматически отбирать ценные бумаги по выбранным критериям — например, находить недооцененные и перспективные компании. Об этом Rusbase рассказали в пресс-службе «Тинькофф».

«Тинькофф» разработал для инвесторов сервис автоматического поиска акций

Инструмент поможет опытным инвесторам сформировать портфель по индивидуальному запросу, а начинающим — выбрать акции для первых покупок с учетом инвестиционных рисков. Он доступен всем пользователям «Тинькофф Инвестиций» в разделе «Что купить?».

Начинающие инвесторы смогут подписаться на готовые скринеры, созданные аналитиками «Тинькофф Инвестиций». Готовые скринеры учитывают фундаментальные показатели, такие как стоимость компании или прибыль компании до вычета расходов.

Скинеры также будут создаваться на основе самых популярных запросов пользователей — например, «дивидендные компании», «компании с быстрорастущей прибылью», «дивиденды на этой неделе», «высокий потенциал роста».

Клиенты с опытом в инвестировании могут создавать собственные скринеры как на базе готовых, так и конкретно под свои индивидуальные задачи.

В настоящее время сформировать запрос для скринера можно с использованием 30 фильтров, таких как: поиск по дате, дивидендам, капитализации, EPS, объему торгов, консенсусу. В перспективе количество критериев может увеличиться.

Фото на обложке: Unsplash

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