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Россияне стали чаще закупаться в секонд-хендах

Новости
Карина Пардаева
Карина Пардаева

Редактор новостного отдела

Карина Пардаева

С начала 2022 года жители России стали чаще покупать одежду, обувь и аксессуары в секонд-хендах и комиссионках. Московский кредитный банк и «Почта Банк» отметили увеличение затрат в таких магазинах в несколько раз.

Россияне стали чаще закупаться в секонд-хендах

С января также вырос средний чек покупок россиян в секонд-хендах — с 940 рублей в прошлом году до 1080 рублей в этом, передают «Известия».

Подержанной одеждой россияне заинтересовались весной, самыми активными месяцами для покупок стали июнь и июль. Граждане стали чаще покупать вещи в секонд-хендах на фоне ухода из страны зарубежных магазинов одежды, считают аналитики банков.

Специалисты ожидают дальнейшего роста покупок в этих магазинах. Они связывают это не только с желанием россиян сэкономить, но и с возможностью получить большее количество впечатлений, ощутить себя охотником за сокровищами.

Фото на обложке: Unsplash

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