Twitch позволил демонстрацию на площадке ранее запрещенного сексуального контента

Twitch позволил авторам демонстрировать на площадке сексуальный контент, который ранее был запрещен. Трансляции с таким контентом нужно будет маркировать. На стримах можно будет показывать, например, нарисованную или сделанную в виде скульптуры обнаженную грудь.

Стриминговый сервис Twitch обновил политику пользования площадкой и разрешил демонстрацию сексуального контента. Ранее любой, даже схожий с сексуальным контент, был запрещен для демонстрации.

Показывать настоящие гениталии и полностью обнажать интимные части тела по-прежнему запрещено, но теперь можно, например, демонстрировать нарисованную или сделанную в виде скульптуры грудь, ягодицы и гениталии.

Также Twitch разрешил курить во время трансляций, проводить алкогольные стримы, исполнять эротические танцы, в том числе тверк или стриптиз. Все подобные трансляции необходимо будет маркировать.

Несколько дней назад Twitch в очередной раз оштрафовали в России за неудаление запрещенного контента. Сумма штрафа составила 4 млн рублей.

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