Самозанятых отнесли к заемщикам с высоким кредитным рейтингом. Потенциал их кредитования только на рынке ипотеки оценили в 2,4 трлн рублей. При этом количество самозанятых в течение полутора лет может удвоиться, считают эксперты платформы Online Ipoteka.

По данным платформы, доля самозанятых в совокупном ипотечном кредитном портфеле банковской системы России не превышает 2%. Однако емкость рынка кредитования самозанятых только в ипотечном сегменте составляет, по оценкам компании, около 2,4 трлн рублей.

«До конца 2022 года количество самозанятых граждан может удвоиться и составить около 5 млн человек. Примерно на 20% рост будет обеспечен закрытием ИП с последующим оформлением самозанятости», – отметили в платформе.

Там добавили, что драйвером роста количества самозанятых могут стать более жесткие требования заказчиков к правовому статусу исполнителей, а также интерес к выгодам системы налогообложения данной категории занятых.

В Online Ipoteka, входящей в IDF Eurasia, ожидают кратного роста ипотечного портфеля по самозанятым уже в ближайшее время.

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