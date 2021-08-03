Самозанятых отнесли к заемщикам с высоким кредитным рейтингом. Потенциал их кредитования только на рынке ипотеки оценили в 2,4 трлн рублей. При этом количество самозанятых в течение полутора лет может удвоиться, считают эксперты платформы Online Ipoteka.
По данным платформы, доля самозанятых в совокупном ипотечном кредитном портфеле банковской системы России не превышает 2%. Однако емкость рынка кредитования самозанятых только в ипотечном сегменте составляет, по оценкам компании, около 2,4 трлн рублей.
«До конца 2022 года количество самозанятых граждан может удвоиться и составить около 5 млн человек. Примерно на 20% рост будет обеспечен закрытием ИП с последующим оформлением самозанятости», – отметили в платформе.
Там добавили, что драйвером роста количества самозанятых могут стать более жесткие требования заказчиков к правовому статусу исполнителей, а также интерес к выгодам системы налогообложения данной категории занятых.
В Online Ipoteka, входящей в IDF Eurasia, ожидают кратного роста ипотечного портфеля по самозанятым уже в ближайшее время.
Подписывайтесь на наш TG-канал, чтобы быть в курсе всех новостей и событий!Фото: Shutterstock.com
Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter
Материалы по теме
- 1 Proptech-стартап Manufaqtury привлек 2 млрд рублей от WS Capital
- 2 Чат-бот будет выяснять жалобы московских пациентов перед приемом врача
- 3 Молодые российские open-source разработчики смогут бесплатно пройти обучение в онлайн-школе Samsung
- 4 «ЭФКО» запустит производство растительного молока из сои в Белгородской области
- 5 Muzlab переименовали в «СберЗвук Бизнес»