ФНС назвала число самозанятых младше 18 лет

К августу число самозанятых в возрасте до 18 лет составило почти 41 тысячу. В начале года несовершеннолетних самозанятых было в два раза меньше — 19,5 тысяч.
Больше всего самозанятых младше 18 лет в Москве — 7,9 тысяч, Санкт-Петербурге — 3,1 тысяч и в Московской области — 2,7 тысяч. В пятерку лидеров также вошли Татарстан с 2,3 тысячами, а также Краснодарский край — 1,8 тысяч, сообщили «Известия» со ссылкой на данные ФНС.
Самозанятыми считаются граждане, которые работают на себя и не имеют сотрудников. Их максимальный доход не может превышать 2,4 млн рублей в год. Они регистрируются в приложении «Мой налог» и платят сбор в размере 4% при работе с физлицами и 6% — с юрлицами и ИП.
В прошлом году, как передает РБК, президент России Владимир Путин предложил разрешить получать статус самозанятого начиная с 16 лет. По его оценке, воспользоваться предложением смогут около трех миллионов 16–17-летних.
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Фото: VH-studio / Shutterstock
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