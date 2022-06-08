Самозанятым разрешили регистрировать товарные знаки

Сейчас Гражданский кодекс ограничивает возможность получить товарный знак — им могут обладать только юрлица или индивидуальные предприниматели (ИП). Принятый закон дает право регистрации товарного знака и самозанятым, поскольку некоторыми видами бизнеса граждане могут заниматься, не регистрируясь как ИП.

В пояснительных материалах говорится, что после вступления закона в силу иностранные граждане тоже смогут регистрировать товарные знаки в РФ без подтверждения статуса ИП.