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Самозанятым разрешили регистрировать товарные знаки

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Анастасия Марьина
Анастасия Марьина

Руководитель новостного отдела RB.ru

Анастасия Марьина

Госдума 8 июня приняла в третьем, окончательном чтении законопроект, который разрешает регистрировать товарные знаки самозанятым гражданам. Об этом сообщается на сайте нижней палаты парламента.

Самозанятым разрешили регистрировать товарные знаки

Сейчас Гражданский кодекс ограничивает возможность получить товарный знак — им могут обладать только юрлица или индивидуальные предприниматели (ИП). Принятый закон дает право регистрации товарного знака и самозанятым, поскольку некоторыми видами бизнеса граждане могут заниматься, не регистрируясь как ИП.

В пояснительных материалах говорится, что после вступления закона в силу иностранные граждане тоже смогут регистрировать товарные знаки в РФ без подтверждения статуса ИП.

Фото на обложке: Andrey_Popov / Shutterstock

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