Самозанятым разрешили регистрировать товарные знаки

Госдума 8 июня приняла в третьем, окончательном чтении законопроект, который разрешает регистрировать товарные знаки самозанятым гражданам. Об этом сообщается на сайте нижней палаты парламента.
Сейчас Гражданский кодекс ограничивает возможность получить товарный знак — им могут обладать только юрлица или индивидуальные предприниматели (ИП). Принятый закон дает право регистрации товарного знака и самозанятым, поскольку некоторыми видами бизнеса граждане могут заниматься, не регистрируясь как ИП.
В пояснительных материалах говорится, что после вступления закона в силу иностранные граждане тоже смогут регистрировать товарные знаки в РФ без подтверждения статуса ИП.
Фото на обложке: Andrey_Popov /
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10 июня 2022