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Нехватка отпуска и отсутствие контроля: россияне рассказали о минусах самозанятости

Новости
Анастасия Марьина
Анастасия Марьина

Заместитель главы новостного отдела RB.ru

Анастасия Марьина

Каждый пятый россиянин пожаловался на на нехватку гарантированного законом отпуска при работе на себя, еще 19% — на необходимость самим делать взносы в пенсионные фонды. Такие результаты онлайн-сервис услуг YouDo.com и Бизнес-платформа ОНФ получили в ходе опроса самозанятых россиян.

Нехватка отпуска и отсутствие контроля: россияне рассказали о минусах самозанятости

По 16% респондентов существенным минусом самозанятости назвали отсутствие ДМС и профессионального общения. 9% опрошенных заявили, что им не хватает офиса и его преимуществ, а 4% — что не хватает дополнительного контроля со стороны руководства. 

При этом все устраивает в работе на себя 42% опрошенных.

В результате опроса также выяснилось, что половина (49%) самозанятых зарабатывают до 20 тысяч рублей в месяц. Еще 25% зарабатывают до 50 тысяч рублей, 14% респондентов — от 50 до 100 тысяч рублей. Только 12% зарабатывают больше 100 тысяч рублей в месяц.

«Такой разброс может быть обусловлен тем, что достаточно большое количество работающих на себя совмещают фриланс с основной работой. В прошлом году мы проводили опрос, согласно которому, таких респондентов оказалось 45%. Плюс, все еще большое количество фрилансеров не оформили налоговый статус, соответственно, не имеют возможности брать заказы от бизнеса, средние чеки которых на порядок выше», — пояснила руководитель PR-службы YouDo Ольга Чернявская.

В опросе приняли участие 2860 исполнителей сервиса YouDo из всех регионов страны. Опрос проводился путем анкетирования.

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Фото: Unsplash

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