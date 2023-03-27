Каждая пятая компания пользуется услугами самозанятых — исследование

В России каждая пятая компания продолжает пользоваться услугами самозанятых специалистов. Чаще всего привлекают к сотрудничеству программистов, водителей, маркетологов и дизайнеров.
Малый бизнес на 23% чаще обращается к самозанятым специалистам, чем более крупные компании и предприятия, свидетельствуют результаты опроса SuperJob.
Среди компаний различных отраслей деятельности самозанятых чаще всего нанимают работодатели из транспортно-логистической отрасли (32%), строительные организации (29%) и IT-компании (22%).
Исследование проводилось во всех округах России 1-23 марта 2023 года. В опросе участвовалименеджеры по персоналу и другие кадровые представители компаний, ответственные за подбор сотрудников в штат.
- В 2023 году число самозанятых может вырасти почти вдвое, до 10 млн человек, спрогнозировали аналитики «ЮKassa». По данным «Подработки», для бизнеса главный фактор при поиске внештатных специалистов — их профессиональные навыки (67%). Многие компании также ценят готовность самозанятого выполнить услуги в ближайшее время (51%) и его опыт работы (42%).
Фото на обложке: Laddawan punna /
Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы быть в курсе последних новостей и событий!
Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter
Материалы по теме
- 1 От российских фотобанков до NFT-платформ: 5 площадок для заработка на творчестве в 2023 году
- 2 Работа с самозанятыми: какие есть риски и как их избежать
- 3 Работаете с большим количеством внештатных специалистов? Обратите внимание на Qugo
- 4 Привлечь «синих воротничков»: как компаниям правильно работать с линейным персоналом?
- 5 Битва самозанятости, ИП и ООО: какой вариант выбрать?
ВОЗМОЖНОСТИ
27 марта 2023
28 марта 2023
29 марта 2023