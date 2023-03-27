Каждая пятая компания пользуется услугами самозанятых — исследование

В России каждая пятая компания продолжает пользоваться услугами самозанятых специалистов. Чаще всего привлекают к сотрудничеству программистов, водителей, маркетологов и дизайнеров.

Малый бизнес на 23% чаще обращается к самозанятым специалистам, чем более крупные компании и предприятия, свидетельствуют результаты опроса SuperJob.

Среди компаний различных отраслей деятельности самозанятых чаще всего нанимают работодатели из транспортно-логистической отрасли (32%), строительные организации (29%) и IT-компании (22%).

Исследование проводилось во всех округах России 1-23 марта 2023 года. В опросе участвовалименеджеры по персоналу и другие кадровые представители компаний, ответственные за подбор сотрудников в штат.

В 2023 году число самозанятых может вырасти почти вдвое, до 10 млн человек, спрогнозировали аналитики «ЮKassa». По данным «Подработки», для бизнеса главный фактор при поиске внештатных специалистов — их профессиональные навыки (67%). Многие компании также ценят готовность самозанятого выполнить услуги в ближайшее время (51%) и его опыт работы (42%).

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