Собянин рассказал о разработке беспилотного метро в Москве

Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что с 2026 года в московском метро появятся «поезда нового поколения». Одной из главных их особенностей может стать возможность беспилотного управления и автономного хода.
Как указано в Telegram-аккаунте Собянина, работа над созданием беспилотного метро уже ведется. Кроме того, «поезд нового поколения» станет более вместительными, «его двери будут рекордно широкими», а внутри вагонов станет «еще тише и комфортнее».
Мэр Москвы отметил, что более 90% комплектующих для производства поездов столичного метро производятся российскими компаниями.
Согласно сообщениям политика, в 2024 году составы будут модернизированы:
- Изменятся интерьеры, обновится дизайн головного вагона;
- Появятся больше удобств для маломобильных граждан;
- Поезда станут «еще тише и комфортнее»;
- Будут установлены «более современные» зарядные устройства.
Собянин также рассказал, что в 2023 году в столице появятся 300 новых вагонов «Москва-2020», а в течение трех лет городские власти закупят еще 800 таких вагонов.
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