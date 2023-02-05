Собянин рассказал о разработке беспилотного метро в Москве

Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что с 2026 года в московском метро появятся «поезда нового поколения». Одной из главных их особенностей может стать возможность беспилотного управления и автономного хода.

Как указано в Telegram-аккаунте Собянина, работа над созданием беспилотного метро уже ведется. Кроме того, «поезд нового поколения» станет более вместительными, «его двери будут рекордно широкими», а внутри вагонов станет «еще тише и комфортнее».

Мэр Москвы отметил, что более 90% комплектующих для производства поездов столичного метро производятся российскими компаниями.

Согласно сообщениям политика, в 2024 году составы будут модернизированы:

Изменятся интерьеры, обновится дизайн головного вагона;

Появятся больше удобств для маломобильных граждан;

Поезда станут «еще тише и комфортнее»;

Будут установлены «более современные» зарядные устройства.

Собянин также рассказал, что в 2023 году в столице появятся 300 новых вагонов «Москва-2020», а в течение трех лет городские власти закупят еще 800 таких вагонов.