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Почти 50% российских продавцов на маркетплейсах обзавелись собственными брендами

Новости
Карина Пардаева
Карина Пардаева

Редактор новостного отдела

Карина Пардаева

Облачный сервис «МойСклад» и сообщество поставщиков на маркетплейсах MPGO провели исследование и выяснили, действительно ли собственная торговая марка — актуальный тренд для бизнеса в новых условиях. С результатами исследования ознакомился RB.RU.

Почти 50% российских продавцов на маркетплейсах обзавелись собственными брендами

У 43% опрошенных продавцов уже имеется собственный торговый бренд, еще 19% намерены зарегистрировать его в ближайшем будущем.

У большинства продавцов на маркетплейсах только одна торговая марка —  35%, у 17% —  от двух до четырех, а у 5% —  больше четырех. 

Большинство респондентов заявили, что создание собственного бренда никак не повлияло на их обороты. В тоже время 47% отметили, что рост оборотов все же был. Среди них —  18% сообщили, что рост был небольшим —  до 10%, а 15% продавцов сказали, что рост был серьезным — от 10 до 50%, 14% отметили, что собственная марка принесла им огромный рост — от 50% и выше. 

По словам аналитиков, уход зарубежных брендов с российского рынка обострил конкуренцию между селлерами на площадках. За последний год количество продавцов увеличилось в три раза. На рост СТМ влияют возможности параллельного импорта, сотрудничество с Турцией, Киргизией, Казахстаном и другими странами.

Самой популярной категорией товаров СТМ оказались товары для дома и ремонта — 25%, затем идут одежда и обувь — 24%, товары для красоты и здоровья — 16%, продукция для детей — 12%. Во время опроса специалисты сервиса заметили новую тенденцию — продажу автотоваров под СТМ.

При этом собственной торговой марки все еще нет у 43% респондентов, а еще 4% понятия не имеют, что это такое.

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Фото на обложке: David Gyung / Shutterstock

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