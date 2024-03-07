Аналитики зафиксировали рост числа производственных компаний МСБ и их оборотов в 2023 году

Совокупный рост оборотов компаний малого и среднего бизнеса (МСБ) в сегменте производства составил 28% в 2023 году по сравнению с 2022 годом. Об этом говорится в исследовании облачного сервиса «МойСклад» .

Также почти в каждом регионе РФ в 2023 году наблюдался рост количества таких предприятий.

Топ 10 регионов по количеству производственных компаний среди МСБ в порядке убывания:

Москва Санкт-Петербург Московская область Новосибирская область Свердловская область Республика Татарстан Самарская область Краснодарский край Челябинская область Нижегородская область

Обороты выросли во всех регионах-лидерах по количеству производственных компаний в 2023 году

Москва — 36% Санкт-Петербург — 18% Московская область — 41% Новосибирская область — 4% Свердловская область — 43% Республика Татарстан — 29% Самарская область — 66% Краснодарский край — 7% Челябинская область — 2% Нижегородская область — 24%

В топе товаров, которые произвел малый и средний бизнес в 2023 году — одежда (17% от всего производства), еда и напитки (14%), мебель (10%).

В Москве лидирует производство продуктов питания, косметики и строительных материалов. В Санкт-Петербурге — одежда, мебель и товары для ремонта. В Московской области больше всего изготавливают одежду и товары для стройки и ремонта.

«Производственное направление никогда не считалось основным для МСБ, небольшие предприниматели больше нацелены на реселлинг товаров. Однако ситуация меняется прямо у нас на глазах, объемы производства малых и средних компаний, как и их количество, заметно выросли в 2023 году, в 2024 мы уже видим дальнейшее усиление тенденции», — отметил CEO «МойСклад» Аскар Рахимбердиев.

По его словам, факторами, способствующими росту, стали уход с рынка западных компаний, рост доходов населения, переформатирование логистических цепочек, гибкость небольших компаний, рост конкуренции.

Аналитики для исследования провели оценку 10 тыс. производственных компаний–клиентов сервиса, расположенных на всей территории РФ. Исследовались обороты компаний за 2022 и 2023 годы в разрезе регионов, а также продукция, которую они производят.

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