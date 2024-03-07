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Аналитики зафиксировали рост числа производственных компаний МСБ и их оборотов в 2023 году

Новости
Анастасия Марьина
Анастасия Марьина

Глава отдела новостей RB.RU

Анастасия Марьина

Совокупный рост оборотов компаний малого и среднего бизнеса (МСБ) в сегменте производства составил 28% в 2023 году по сравнению с 2022 годом. Об этом говорится в исследовании облачного сервиса «МойСклад».

Аналитики зафиксировали рост числа производственных компаний МСБ и их оборотов в 2023 году

Также почти в каждом регионе РФ в 2023 году наблюдался рост количества таких предприятий.

Топ 10 регионов по количеству производственных компаний среди МСБ в порядке убывания:

  1. Москва 
  2. Санкт-Петербург
  3. Московская область
  4. Новосибирская область
  5. Свердловская область
  6. Республика Татарстан
  7. Самарская область
  8. Краснодарский край
  9. Челябинская область
  10. Нижегородская область

Обороты выросли во всех регионах-лидерах по количеству производственных компаний в 2023 году

  1. Москва — 36%
  2. Санкт-Петербург — 18%
  3. Московская область — 41%
  4. Новосибирская область — 4%
  5. Свердловская область — 43%
  6. Республика Татарстан — 29%
  7. Самарская область — 66%
  8. Краснодарский край — 7%
  9. Челябинская область — 2%
  10. Нижегородская область — 24%

В топе товаров, которые произвел малый и средний бизнес в 2023 году — одежда (17% от всего производства), еда и напитки (14%), мебель (10%).

В Москве лидирует производство продуктов питания, косметики и строительных материалов. В Санкт-Петербурге —  одежда, мебель и товары для ремонта. В Московской области больше всего изготавливают одежду и товары для стройки и ремонта. 

«Производственное направление никогда не считалось основным для МСБ, небольшие предприниматели больше нацелены на реселлинг товаров. Однако ситуация меняется прямо у нас на глазах, объемы производства малых и средних компаний, как и их количество, заметно выросли в 2023 году, в 2024 мы уже видим дальнейшее усиление тенденции», — отметил CEO «МойСклад» Аскар Рахимбердиев.

По его словам, факторами, способствующими росту, стали уход с рынка западных компаний, рост доходов населения, переформатирование логистических цепочек, гибкость небольших компаний, рост конкуренции.

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Аналитики для исследования провели оценку 10 тыс. производственных компаний–клиентов сервиса, расположенных на всей территории РФ. Исследовались обороты компаний за 2022 и 2023 годы в разрезе регионов, а также продукция, которую они производят. 

Фото на обложке: Unsplash

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