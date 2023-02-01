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Российский бизнес увеличил свои коммерческие и управленческие расходы на 2 трлн рублей

Новости
Карина Пардаева
Карина Пардаева

Редактор новостного отдела

Карина Пардаева

За девять месяцев 2022 года российский бизнес увеличил свои коммерческие и управленческие расходы на 2,1 трлн рублей — до рекордныз 18,9 трлн рублей. Больше всего траты выросли в сферах торговли, обрабатывающей промышленности, добычи полезных ископаемых, транспортировки и хранения, а также в области профессиональной, научной и технической деятельности. 

Российский бизнес увеличил свои коммерческие и управленческие расходы на 2 трлн рублей

В общей сложности эти пять макроотраслей обеспечили свыше 80% прироста всех корпоративных трат, подсчитала аналитическая служба аудиторско-консалтинговой сети FinExpertiza. 

Средние затраты за отчетный период в пересчете на каждое предприятие выросли на 9,7% и составили 328,5 млн рублей. 

Москва, Подмосковье, Санкт-Петербург, Кемеровская область, Краснодарский край, Свердловская область, Ханты-Мансийский автономный округ, Татарстан, Красноярский край и Новосибирская область лидируют по росту расходов.

Сокращение расходов наблюдалось в пяти регионах — Калужской области, Калининградской области, в Кабардино-Балкарии, Астраханской обалсти и Калмыкии.

Фото на обложке: UfaBizPhoto / Shutterstock

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