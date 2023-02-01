За девять месяцев 2022 года российский бизнес увеличил свои коммерческие и управленческие расходы на 2,1 трлн рублей — до рекордныз 18,9 трлн рублей. Больше всего траты выросли в сферах торговли, обрабатывающей промышленности, добычи полезных ископаемых, транспортировки и хранения, а также в области профессиональной, научной и технической деятельности.

Российский бизнес увеличил свои коммерческие и управленческие расходы на 2 трлн рублей