В России планируют ввести семейный патент

С декабря 2020 года в России хотят ввести разрешение для всей семьи заниматься бизнесом без необходимости оформления дополнительных документов. Проект сможет привести к значительному росту экономику и поддержке населения. Об этом сообщает ТАСС.

Впервые проект введения семейного патента предложила Торгово-промышленная палата России. Затем проект был передан на согласование столичным властям.

В 2019 году были сложности с оформлением всех членов семьи в компаниях. Поэтому президент палаты Сергей Катырин выдвинул данный проект, который позволит избежать сложных действий с документами и оформлением.

Проект включён в один из пунктов общенационального плана действий, обеспечивающих восстановление занятости.

В конце сентября документ о введении семейного патента был представлен на заседании правительства. Глава бизнес-объединения «Опора России» Александр Калинин подтвердил подлинность документа.

В июне президент Владимир Путин ознакомился с первоначальным вариантом проекта. С декабря 2020 года планируется введение семейного патента для маленьких компаний, что позволит каждому члену семьи работать в течение года без оформления дополнительных документов на каждого.