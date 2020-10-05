Рубрики
Сервисы
Rusbase
Меню-гамбургер
Новости

В России планируют ввести семейный патент

Новости
Диана Муллахметова
Диана Муллахметова

Редактор

Диана Муллахметова

С декабря 2020 года в России хотят ввести разрешение для всей семьи заниматься бизнесом без необходимости оформления дополнительных документов. Проект сможет привести к значительному росту экономику и поддержке населения. Об этом сообщает ТАСС.

В России планируют ввести семейный патент

Впервые проект введения семейного патента предложила Торгово-промышленная палата России. Затем проект был передан на согласование столичным властям. 

В 2019 году были сложности с оформлением всех членов семьи в компаниях. Поэтому президент палаты Сергей Катырин выдвинул данный проект, который позволит избежать сложных действий с документами и оформлением. 

Проект включён в один из пунктов общенационального плана действий, обеспечивающих восстановление занятости.

В конце сентября документ о введении семейного патента был представлен на заседании правительства. Глава бизнес-объединения «Опора России» Александр Калинин подтвердил подлинность документа.

В июне президент Владимир Путин ознакомился с первоначальным вариантом проекта. С декабря 2020 года планируется введение семейного патента для маленьких компаний, что позволит каждому члену семьи работать в течение года без оформления дополнительных документов на каждого.  

Фото: photobyphotoboy / Shutterstock

Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter

Актуальные материалы —
в Telegram-канале @Rusbase

ВОЗМОЖНОСТИ

05 октября 2020

#GoEast

07 октября 2020

Стартап экспедиция Б8

07 октября 2020

Стартап кафе: HR Tech

Все ВОЗМОЖНОСТИ

RUSBASE РЕКОМЕНДУЕТ
Наша главная рассылка. Раз в неделю делимся самыми важными и полезными материалами, чтобы вы ничего не пропустили.
Нажимая «Подписаться», вы принимаете Политику конфиденциальности и соглашаетесь получать письма