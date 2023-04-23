Сергей Брин создает НКО Catalyst4 на деньги с продажи акций Tesla

Сооснователь Google Сергей Брин занимается запуском некоммерческой организации (НКО) Catalyst4, которая будет заниматься вопросами здравоохранения и изменения климата. Предприниматель частично профинансировал создание НКО за счет продажи акций Tesla.
Как сообщает Bloomberg, в декабре 2021 года Брин через Catalyst4 в несколько этапов продал бумаги Tesla на сумму $366 млн. Это произошло примерно в то же время, когда в отношениях сооснователя Google и главы Tesla Илона Маска произошел раскол.
Wall Street Journal связывал разлад с возможным романом между женой Брина Николь Шанахан и Маском. Гендиректор Tesla назвал слухи «полной чушью», однако в январе 2022 года Брин и Шанахан подали на развод.
Согласно WSJ, летом 2022 года сооснователь Google поручил своим консультантам продать все свои доли в компаниях, принадлежащих Маску. В 2008 году Брин вложил в Tesla $500 тысяч.
Catalyst4 занимается разработкой новых подходов в лечении неврологических заболеваний и расстройств, а также поиском решений по смягчению последствий изменения климата, сообщает Bloomberg со ссылкой на заявку НКО в регулирующий орган США с просьбой освободить ее от налогов.
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