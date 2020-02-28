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«Газпром нефть» запустила облачный сервис для покупки нефтепродуктов

Новости
Анастасия Марьина
Анастасия Марьина

Новостной редактор

Анастасия Марьина

«Газпром нефть» запустила облачный сервис «Вебнефть» для закупки нефтепродуктов оптом напрямую с нефтебаз. Об этом Rusbase рассказали в дирекции региональных продаж компании.

«Газпром нефть» запустила облачный сервис для покупки нефтепродуктов

«"Вебнефть" изначально была онлайн магазином для мелкооптовых клиентов. Около полугода назад в компании поняли, что можно применить механику торгов в продаже мелкооптовых объемов. Главная особенность площадки – это скорость работы от авторизации до поставки», — сообщил представитель «Газпром нефти». 

По его словам, основная идея – «создать онлайн-канал для покупки топлива, чтобы клиент мог оформить сделку удаленно и получить нефтепродукты, не поставив ни одной подписи и не выходя из своего офиса».

Торги на онлайн-площадке проходят в формате аукциона. Сейчас на «Вебнефти» не предусмотрен депозит для участия в торгах, и на площадке только один поставщик топлива — «Газпром нефть».

По данным компании, на конец 2019 года на «Вебнефти» зарегистрировалось 230 участников – юридических лиц. За 2019 год проведено 818 торговых сессий, продано 1753 лота.

«Вебнефть» начала работу в июле 2019 года в Новосибирской области и Алтайском крае. География торгов насчитывает 10 регионов России: Новосибирская область, Алтайский край, Санкт-Петербург, Москва, Свердловская область, Тюменская область, ХМАО, Пермский край, Челябинская область, Ярославская область.

По данным «Ведомостей», «Газпром нефть» подала заявку на регистрацию товарных знаков webneft и «вебнефть» 18 июня 2019 года.

Фото: Unsplash

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