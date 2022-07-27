В России каждый одиннадцатый житель в возрасте 18-64 лет занят в сфере услуг. За год количество самозанятых и компаний доросло до 4,5 млн. При этом всего в сегменте микробизнеса рынка услуг работает 8,6 млн человек. Об этом говорится в исследованиии «Авито. Услуги» и Data Insight, с результатами ознакомился RB.

Россияне за год сделали 2,6 млрд заказов у самозанятых и МСБ