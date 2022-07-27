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Россияне за год сделали 2,6 млрд заказов у самозанятых и МСБ

Новости
Карина Пардаева
Карина Пардаева

Редактор новостного отдела

Карина Пардаева

В России каждый одиннадцатый житель в возрасте 18-64 лет занят в сфере услуг. За год количество самозанятых и компаний доросло до 4,5 млн. При этом всего в сегменте микробизнеса рынка услуг работает 8,6 млн человек. Об этом говорится в исследованиии «Авито. Услуги» и Data Insight, с результатами ознакомился RB.

Россияне за год сделали 2,6 млрд заказов у самозанятых и МСБ

 С апреля прошлого года по март нынешнего года россияне совершили около 2,6 млрд заказов услуг.

Самые крупные категории услуг по числу исполнителей: строительство и благоустройство, ремонт жилья, деловые услуги и услуги в сфере красоты и здоровья. Больше всего заказов в сфере красоты и здоровья, перевозок и курьеров, обучения.

В 70% случаях исполнители получают заказы через интернет. При этом треть провайдеров использовали платные каналы привлечения клиентов за последние два месяца.

Среди популярных площадок по доле привлечения онлайн-заказов лидурют «Авито» (31%), «ВКонтакте» (15%) и собственные сайты провайдеров (13%). Из топа после блокировки исчез Instagram*, его место заняли мессенджеры (30%).

*принадлежит Meta, признанной экстремистской в России

Фото на обложке: Unsplash

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