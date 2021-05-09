Сервис аренды вещей по подписке запускают в Москве

Компания Svalka 10 мая запускает закрытое тестирование сервиса аренды вещей. Одежду можно взять за 3000 рублей в месяц.

Вещи из second store на Берсеневском переулке можно забрать по подписке. Ее стоимость, как и минимального депозита, составляет 3000 рублей.

Есть опция менять вещи даже ежедневно и выкупать те, что понравились. Одежда проходит эко-обработку.

«Для нас это интересный эксперимент, не имеющий аналогов. Если он будет очень успешным, мы, возможно, придем к сети отдельных магазинов внутреннего цикла, где наши клиенты смогут постоянно одеваться по подписке. Это будет еще один шаг на пути осознанного потребления, который должен изменить рынок», — сказал бренд-менеджер и соучредитель проекта Роман Дмитриенко.

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