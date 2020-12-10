Московский инновационный кластер запустил сервис для привлечения инвестиций в технологические стартапы

Московский инновационный кластер (МИК), подведомственный столичному Департаменту предпринимательства и инновационного развития, запустил на платформе i.moscow бесплатный сервис «Инвестиционная упаковка проекта» . Об этом Rusbase сообщили в пресс-службе Департамента.

Сервис позволит объединить спрос и предложение на инвестиции на единой цифровой платформе. Воспользоваться им могут основатели технологических проектов с прототипом или минимально жизнеспособным продуктом (MVP), готовые к выходу на рынок.

«Новый сервис решает одну из важнейших задач технологических стартапов — привлечение средств. Для этого проект нужно сделать инвестиционно привлекательным: определить целевую аудиторию и конкурентные преимущества, подготовить финансовую модель. Участникам в течение трех месяцев будут помогать с продвижением в инвестиционном сообществе», — отметила заммэра Наталья Сергунина.

Сервисом «Инвеступаковка» могут воспользоваться проекты, нацеленные на емкий рынок (не менее 500 млн рублей). Для этого необходимо:

зарегистрироваться на i.moscow;

разместить информацию о проекте в Личном кабинете и заполнить заявку на инвестиционную упаковку (о старте приема заявок будет сообщено дополнительно);

пройти конкурсный отбор проектов (решение, какие проекты будут переданы на упаковку, принимает Инвестиционный комитет МИК).

Для отобранных стартапов разработают инвестиционную презентацию (investor deck) и финансовую модель. Затем их представят инвестиционному комитету, состоящему из аккредитованного пула инвесторов, научных, технических и инвестиционных экспертов, а также Агентству инноваций Москвы и Московскому экспортному центру.

К участию приглашаются проекты по направлениям:

EdTech

BioMedTech

GameDev

FinTech

HRTech

Каждому предпринимателю МИК предложит календарь мероприятий и встреч с инвесторами, которые помогут привлечь финансирование и поспособствуют выходу на другие рынки, говорится в сообщении.

Стартапы, прошедшие дополнительную экспертизу, смогут претендовать на получение до 36 млн рублей от Фонда развития венчурного инвестирования города Москвы. Важное требование — у проекта должно быть софинансирование от внешнего инвестора, размер которого зависит от запрашиваемой суммы.

«Для продвижения стартапа участникам кластера не нужно обращаться в маркетинговые агентства или нанимать специалиста в штат. Для сокращения организационных и временных затрат все этапы по созданию инвестиционной упаковки на ИТ-платформе полностью автоматизированы», — уточнил руководитель Департамента информационных технологий Эдуард Лысенко.

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