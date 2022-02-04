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Агрегатор бронирования Hotels.com прекратит работу в России с 1 апреля

Новости
Екатерина Струкова
Екатерина Струкова

Новостной редактор

Екатерина Струкова

Клиенты сервиса бронирования мест в гостиницах онлайн и по телефону Hotels.com холдинга Expedia Group получили уведомления о прекращении бронирований и удалении аккаунтов с 1 апреля 2022 года.

Агрегатор бронирования Hotels.com прекратит работу в России с 1 апреля

На сайте агрегатора последняя дата, на которую можно забронировать отель, — 31 марта. Данное ограничение работает только для России. На сайтах, предназначенных для заказов из других стран, бронирование возможно в любые дни.

Также уходит из России и компания Expedia.

Forbes сообщил, что клиенты сервиса на почту получили уведомления о закрытии агрегатора.

«Мы закроем все аккаунты путешественников, связанные с веб-сайтом и приложением Hotels.com в России», — говорится в уведомлении. Изменения в компании назвали «неожиданными».

У Hotels.com — 85 сайтов на 34 языках. Он предлагает пользователям более 325 000 отелей с «гарантией лучшей цены» в 19 000 мест.

15 топ-менеджеров, которые вывели свои компании на лидирующие позиции в рейтинге ESG.

Эксперты считают, что одной из причин сворачивания деятельности Hotels.com в России стал «закон о приземлении», предписывающий открывать в России представительства, а на сайте Роскомнадзора — кабинет.

Еще одной причин мог стать штраф для Booking в 1,3 млрд рублей, основного конкурента Hotels.com в России.

В январе суд отклонил апелляцию сервиса Booking по штрафу, назначенному ФАС за «паритет цен». Сервис доминировал на рынке и требовал, чтобы отели выставляли на площадке предложения по самой низкой цене.

На фоне судебных разбирательств с Booking российский бизнес надеется добиться запрета на паритет цен и для других ресурсов. «Опорой России» разработан законопроект о запрете паритета в договорах систем бронирования с отельерами, сообщал «Коммерсантъ».

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