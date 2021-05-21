Сервисы онлайн-знакомств бесплатно раздадут премиум-опции вакцинированным пользователям

Приложения для онлайн-знакомств Match Group, среди которых самое популярное в мире Tinder, а также Badoo, Bumble и RusDate будут бесплатно давать вакцинированным от COVID-19 пользователям премиум-опции и повысят для их аккаунтов количество «совпадений», пишет The Verge.
Badoo, например, предложит пользователям бесплатные «кредиты» для использования внутри приложения, а Hinge сделает часть обычно платных опций бесплатными.
Фото: Hinge
Кроме того, в некоторых приложениях появится фильтр «вакцинирован». Такую графу в пользовательской анкете уже добавил сервис RusDate. Согласно их опросу, для 58% пользователей данные о вакцинации «имеют большое значение».
«Как показали первые результаты, нововведения помогают повысить привлекательность пользователей и увеличивают шансы на встречу», – отметил директор по развитию сервиса международных знакомств RusDate Роман Леви.
Однако, остается вопросом, как разработчики приложений будут проверять, кто действительно вакцинирован, а кто нет.
Фото: Tinder
Инициативы сервисов, по сообщению издания, направлены на то, чтобы мотивировать большее количество людей поставить вакцину от COVID-19.
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