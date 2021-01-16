Сервис для знакомств Bumble подал заявку на IPO

Американский сервис для знакомств Bumble подал заявку на проведение первичного размещения акций в Комиссию по ценным бумагам США (SEC). Бумаги компании будут торговаться на бирже Nasdaq под тикером BMBL. Об этом сообщает Business Insider.

Количество и цена акций пока не известны.

Из заявки следует, что выручка Bumble в 2019 году составила $488,9 млн. Показатель вырос на 35,8% в сравнении с годом ранее. За период с 29 января по 30 сентября 2020 года компания получила чистый убыток в размере $84,0 млн при выручке $376,6 млн.

Согласно собственным данным, на сентябрь 2020 года у сервиса было 42 млн активных пользователей в месяц и 2,4 млн платных подписок. Тогда же стало известно о возможном IPO Bumble. На то время эксперты оценивали стоимость компании в $6-8 млрд.

Приложение Bumble было запущено в 2014 году. Основателями сервиса стали экс-сотрудница Tinder Уитни Вулф Херд и основатель Badoo и других сервисов знакомств, миллиардер Андреем Андреевым.

В 2019 году Андреев продал свою контрольную долю в MagicLab, компании-владельце приложения, инвестгруппе Blackstone Group. Оценка компании составила $3 млрд. В рамках этой сделки Херд стала гендиректором семейства приложений Badoo, Chappy, Bumble и Lumen.

Фото: Boumen Japet / Shutterstock