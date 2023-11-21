Как проходит день Уитни Вульф Херд — основательницы приложения для знакомств Bumble

Вульф Херд — не только предпринимательница, но и мать двоих сыновей. Рассказываем, как ей удается совмещать эти роли в течение дня.

Недавно Вульф Херд объявила, что покинет пост CEO Bumble, который занимала почти 10 лет, и останется только исполнительным председателем.

Bumble — сервис для знакомств, который ориентирован на женщин. В 2021 году Bumble вышел на IPO, после чего его основательница Уитни Вульф Херд стала самой молодой среди женщин-CEO, которые выводили компанию на биржу.

Утро

Обычно Вульф Херд просыпается в 5:15 и начинает отвечать на электронные письма. Об этом она рассказала Times of London в 2017 году.

Согласно интервью Entrepreneur, в тот период ее дни часто были непредсказуемыми и начинались в разное время, поэтому она старалась поддерживать стабильный утренний распорядок.

«Я сплю с открытыми шторами, чтобы просыпаться с восходом солнца, — рассказала Вульф Херд в 2017 году. — Я думаю, что это полезно для здоровья, потому что так организм приспосабливается, даже если вы не любите вставать рано».

Вульф Херд добавила, что рядом с кроватью ставит бутылку с водой, с которой начинает свой день. Она также делает утреннюю тренировку, прежде чем взять в руки телефон.

«В первые полчаса после пробуждения я гуляю с собакой и провожу время с женихом, прежде чем переходить в рабочий режим», — рассказала она.

В 2017 году Вульф Херд вышла замуж за наследника нефтяного и газового бизнеса Майкла Херда. У пары родилось двое сыновей: первый в 2019 году, а второй в 2022 году.

Как рассказала Вульф Херд в интервью Time в начале этого года, она старается не планировать звонки на то время, когда отвозит старшего сына в детский сад. Так она может уделять ему все свое внимание.

Но как только Вульф Херд прощается с сыном, ей сразу нужно кому-то позвонить.

Работа

В 2019 году предпринимательница поделилась с New York Times тем, как проходит ее неделя. Вот чем она тогда занималась:

давала показания в Капитолии штата Техас в поддержку законопроекта, который устанавливает уголовную ответственность за отправку непристойных фото без согласия;

занималась ребрендингом Chappy, дейтингового приложения для геев, которое с тех пор было закрыто;

обсуждала, стоит ли добавлять видео в профили Bumble;

участвовала в ежеквартальном совещании по стратегии и ежемесячном собрании директоров;

созванивалась с Эммой Уотсон.

Вулф Херд также рассказала, что ей нравилось отвечать на письма по субботам — так у нее было больше времени, чтобы продумать свой ответ. Затем она сохраняла черновики и отправляла их в понедельник утром, чтобы не беспокоить сотрудников по выходным.

Фото в тексте: Getty Images

По словам Вульф Херд, за несколько дней до рождения старшего сына она все еще подписывала сделки, а, находясь в больнице, просматривала электронную почту. После рождения второго ребенка она старалась не заходить в сеть первые 10 дней. Однако когда сыну было пять недель, Вульф Херд все же взяла его с собой на отчет о прибыли.

Досуг

Вульф Херд любит готовить — так она расслабляется и проводит время с семьей.

«У человека только две руки, — сказала Вульф Херд в разговоре с Entrepreneur в 2017 году. — Если вы нарезаете овощи, то придется отложить телефон или отойти от компьютера. Это очень расслабляет. Готовка тоже может вызывать стресс, но он отличается от повседневного. Это приятно меняет ход мыслей».

Однако Вульф Херд можно назвать трудоголиком: раньше она просыпалась ночью каждые два часа, чтобы проверить электронную почту (в 2017 году она рассказала Times, что пытается избавиться от этой привычки).

Как и многие родители, Вульф Херд сталкивалась с недосыпанием.

«Это сложно, потому что в течение дня CEO нужно много использовать свой мозг. Чтобы функционировать, нужен рациональный, отдохнувший ум, — сказала она. — Говорят, нужно жить одним днем. Я предпочитаю жить одним часом».

Источник.

Фото на обложке: MasterClass