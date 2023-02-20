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Агентство Setters получило российский бизнес edtech-стартапа Laoshi

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Наталья Гормалева
Наталья Гормалева

Новостной редактор RB.RU

Наталья Гормалева

Сервис по изучению китайского языка Laoshi передал свой российский бизнес местному партнеру — коммуникационному агентству Setters. Об этом рассказали в пресс-службе Setters.

Агентство Setters получило российский бизнес edtech-стартапа Laoshi

Владельцем дочерней компании стал CEO Setters Евгений Давыдов. Агентству также перешли права на товарный знак «Лаоши».

В компании отметили, что сделка позволит приложению оставаться доступным для пользователей из России и продолжать развитие на рынке страны.

«Это не продажа, а именно передача активов, но с договоренностью о том, что Setters возьмутся за развитие российского направления Laoshi и вложат деньги в маркетинг», — пояснили RB.RU в Setters.

Сегодня стоимость edtech-стартапа Laoshi составляет примерно $5 млн, отметили в компании. Ранее стартап получил $570 тыс. инвестиций. В России сервисом пользуется свыше 53 тыс. человек. К третьему кварталу текущего года их количество планируется увеличить в два раза.

В Setters рассказали, что теперь Laoshi будет развиваться в рамках холдинга Setters Creative Capital. А сама компания вложит в стартап порядка 15 млн рублей, средства направят на масштабирование, усиление маркетинговой составляющей и привлечение новых партнеров.

В октябре прошлого года Setters приобрело 10% PR-агентства «Пиархаб» за $125 тыс.

Фото на обложке: Miha Creative / Shutterstock

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