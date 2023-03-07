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Ссылка дня: шаблон опционного договора на получение доли в стартапе для прекративших резидентство РФ

Новости
Кирилл Билык
Кирилл Билык

Редактор отдела «Новости»

Кирилл Билык

Партнер-основатель Grayver Law Group Леонард Грайвер подготовил шаблон опционного договора, в рамках которого основатель сможет получить долю в стартапе только тогда, когда подтвердит, что больше не является резидентом РФ.

Ссылка дня: шаблон опционного договора на получение доли в стартапе для прекративших резидентство РФ

Леонард Грайвер на своей странице в социальной сети пояснил, что многие основатели стартапов продолжают носить резидентство РФ, однако зачастую стартапы предпочитают не включать основателя с российским резидентством в состав акционеров.

Для таких ситуаций юрист рекомендует заключать опционный договор, на основе которого основатель может получить свою долю в стартапе тогда, когда сможет подтвердить отсутствие у него резидентства РФ.

«Это важное условие: многие считают, что опцион, который позволяет резиденту РФ приобрести долю в стартапе за $1, решает проблему с санкциями. Это совершенно не так, и такие решения являются грубым нарушением законодательства США со всеми последствиями», – написал Грайвер. 

Грайвер уточнил, что его шаблоном стоит пользоваться «на свой страх и риск».

Фото на обложке: Only background / Shutterstock

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