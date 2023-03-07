Ссылка дня: шаблон опционного договора на получение доли в стартапе для прекративших резидентство РФ

Партнер-основатель Grayver Law Group Леонард Грайвер подготовил шаблон опционного договора, в рамках которого основатель сможет получить долю в стартапе только тогда, когда подтвердит, что больше не является резидентом РФ.
Леонард Грайвер на своей странице в социальной сети пояснил, что многие основатели стартапов продолжают носить резидентство РФ, однако зачастую стартапы предпочитают не включать основателя с российским резидентством в состав акционеров.
Для таких ситуаций юрист рекомендует заключать опционный договор, на основе которого основатель может получить свою долю в стартапе тогда, когда сможет подтвердить отсутствие у него резидентства РФ.
«Это важное условие: многие считают, что опцион, который позволяет резиденту РФ приобрести долю в стартапе за $1, решает проблему с санкциями. Это совершенно не так, и такие решения являются грубым нарушением законодательства США со всеми последствиями», – написал Грайвер.
Грайвер уточнил, что его шаблоном стоит пользоваться «на свой страх и риск».
Фото на обложке: Only background /
Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы быть в курсе последних новостей и событий!
Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter
Материалы по теме
- 1 Freedom Holding купил конференц-платформу для компаний малой капитализации LD Micro
- 2 Испания примет закон о гендерном паритете в руководстве крупных компаний
- 3 Инсайдер Марк Гурман назвал дату выпуска нового iMac от Apple
- 4 Рэпер Снуп Догг стал соучредителем сервиса для трансляций Shiller на базе Web3
- 5 Где можно платить криптовалютой: обзор стран
ВОЗМОЖНОСТИ
07 марта 2023
07 марта 2023
08 марта 2023