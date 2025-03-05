Роспатент отказал певцу Shaman в регистрации бренда «Я русский»

Роспатент отказался регистрировать бренд «Я русский» певца Shaman (Ярослав Дронов). Сам исполнитель заявил «РИА Новости», что изначально знал, что марку не зарегистрируют, и хотел привлечь внимание тех, кто использует название его песни в корыстных целях.

Причина отказа. Из документов Роспатента следует, что в конце февраля статус заявок обновился на «Уведомление о результатах проверки соответствия». Это значит, что служба посчитала бренд «Я русский» не соответствующим требованиям законодательства, объяснил Русбейс юрист практики интеллектуальной собственности юрфирмы «Косенков и Суворов», патентный поверенный Вячеслав Игумнов.

Он отметил, что уведомление о результатах проверки соответствия можно сравнить с предварительным отказом. При этом он может быть как частичным (для определенной категории товаров и услуг), так и полным (для всего перечня), добавил эксперт.

Возможность оспаривания. По словам Игумнова, Shaman может оспорить решение Роспатента в течение полугода. «После получения ответа от заявителя Роспатент в течение двух месяцев оценит его доводы и примет окончательное решение о регистрации, либо об отказе в регистрации», — пояснил юрист.

В беседе с Русбейс юрист адвокатского бюро «Гуцу, Жуковский и партнеры» Дарья Биткина уточнила, что без самого текста Роспатента нельзя сказать, по какой причине и в отношении каких товаров или услуг служба отказалась регистрировать бренд «Я русский».

По словам адвоката юрфирмы «Томашевская и партнеры» Владислава Губко, бренд «Я русский» может противоречить российскому законодательству. Эксперт пояснил, что в статье 1483 Гражданского кодекса сказано, что товарными знаками не могут быть обозначения, состоящие из элементов, которые являются общепринятыми символами и терминами или противоречат общественным интересам, принципам гуманности и морали.

Зачем Shaman бренд «Я русский»? В разговоре с «РИА Новости» Shaman заявил, что изначально понимал невозможность регистрации бренда «Я русский», но подал заявку специально. По словам певца, он хотел привлечь внимание предпринимателей и недоброжелателей к тому, что название его песни используют в корыстных целях, в том числе для продажи алкоголя и «всякого рода ширпотреба».

Shaman подал две заявки в Роспатент в октябре. В одной из них был указан 33-й класс Международной классификации товаров и услуг (МКТУ), который позволяет выпускать вино, ликеры, настойки и крепкий алкоголь. Вторая заявка охватывает 17 классов МКТУ и включает выпуск косметики, безалкогольных напитков, снеков, бытовой химии, косметики, украшений, секс-игрушек и других товаров.

Фото на обложке: SHAMAN — официальный сайт