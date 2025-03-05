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Роспатент отказал певцу Shaman в регистрации бренда «Я русский»

Новости
Новости
Мария Рудницкая
Мария Рудницкая

Редактор новостного блока

Мария Рудницкая

Роспатент отказался регистрировать бренд «Я русский» певца Shaman (Ярослав Дронов). Сам исполнитель заявил «РИА Новости», что изначально знал, что марку не зарегистрируют, и хотел привлечь внимание тех, кто использует название его песни в корыстных целях.

Роспатент отказал певцу Shaman в регистрации бренда «Я русский»
  1. Новости

Причина отказа. Из документов Роспатента следует, что в конце февраля статус заявок обновился на «Уведомление о результатах проверки соответствия». Это значит, что служба посчитала бренд «Я русский» не соответствующим требованиям законодательства, объяснил Русбейс юрист практики интеллектуальной собственности юрфирмы «Косенков и Суворов», патентный поверенный Вячеслав Игумнов.

Он отметил, что уведомление о результатах проверки соответствия можно сравнить с предварительным отказом. При этом он может быть как частичным (для определенной категории товаров и услуг), так и полным (для всего перечня), добавил эксперт.

Возможность оспаривания. По словам Игумнова, Shaman может оспорить решение Роспатента в течение полугода. «После получения ответа от заявителя Роспатент в течение двух месяцев оценит его доводы и примет окончательное решение о регистрации, либо об отказе в регистрации», — пояснил юрист.

В беседе с Русбейс юрист адвокатского бюро «Гуцу, Жуковский и партнеры» Дарья Биткина уточнила, что без самого текста Роспатента нельзя сказать, по какой причине и в отношении каких товаров или услуг служба отказалась регистрировать бренд «Я русский».

По словам адвоката юрфирмы «Томашевская и партнеры» Владислава Губко, бренд «Я русский» может противоречить российскому законодательству. Эксперт пояснил, что в статье 1483 Гражданского кодекса сказано, что товарными знаками не могут быть обозначения, состоящие из элементов, которые являются общепринятыми символами и терминами или противоречат общественным интересам, принципам гуманности и морали.

Зачем Shaman бренд «Я русский»? В разговоре с «РИА Новости» Shaman заявил, что изначально понимал невозможность регистрации бренда «Я русский», но подал заявку специально. По словам певца, он хотел привлечь внимание предпринимателей и недоброжелателей к тому, что название его песни используют в корыстных целях, в том числе для продажи алкоголя и «всякого рода ширпотреба».

  • Shaman подал две заявки в Роспатент в октябре. В одной из них был указан 33-й класс Международной классификации товаров и услуг (МКТУ), который позволяет выпускать вино, ликеры, настойки и крепкий алкоголь. Вторая заявка охватывает 17 классов МКТУ и включает выпуск косметики, безалкогольных напитков, снеков, бытовой химии, косметики, украшений, секс-игрушек и других товаров.

Фото на обложке: SHAMAN — официальный сайт

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