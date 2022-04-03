Китайский онлайн-ритейлер Shein планирует привлечь $1 млрд

Как стало известно Bloomberg, китайский e-commerce сервис Shein ведет переговоры о привлечении инвестиций на сумму $1 млрд. После завершения раунда финансирования проект может быть оценен в $100 млрд.

В январе 2022 года Reuters сообщал о возможном IPO Shein в этом году, но после начала военной операции в Украине компания отложила планы по листингу в США из-за волатильности рынка.



Выручка одного из самых популярных онлайн-ритейлеров одежды по итогам 2021 года составила $15,7 млрд. На данный момент проект оценивается в $50 млрд. Крупнейшими инвесторами Shein являются Tiger Global, IDG, и Sequoia.