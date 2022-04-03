Китайский онлайн-ритейлер Shein планирует привлечь $1 млрд

Как стало известно Bloomberg, китайский e-commerce сервис Shein ведет переговоры о привлечении инвестиций на сумму $1 млрд.
После завершения раунда финансирования проект может быть оценен в $100 млрд.
В январе 2022 года Reuters сообщал о возможном IPO Shein в этом году, но после начала военной операции в Украине компания отложила планы по листингу в США из-за волатильности рынка.
Выручка одного из самых популярных онлайн-ритейлеров одежды по итогам 2021 года составила $15,7 млрд. На данный момент проект оценивается в $50 млрд. Крупнейшими инвесторами Shein являются Tiger Global, IDG, и Sequoia.
Обложка: Shutterstock
Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы быть в курсе последних новостей и событий!
Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter
Материалы по теме
- 1 «Росатом» не будет менять стратегические цели на фоне геополитической ситуации
- 2 Поправки об уголовном наказании за исполнение антироссийских санкций будут внесены в Госдуму 4 апреля
- 3 Правительство РФ выделило 20 млрд рублей на поддержку проектов импортозамещения
- 4 Страны Балтии без российского газа, Союз промышленников России и Беларуси: главное для бизнеса 3 апреля
- 5 Samsung и SK Hynix заявили о скором прекращении выпуска плат памяти DDR3
ВОЗМОЖНОСТИ
03 апреля 2022
03 апреля 2022
04 апреля 2022