«Шереметьево» перевел все рейсы между Москвой и Китаем в терминал F
Московский аэропорт «Шереметьево» с пятницы перевел все рейсы с вылетом в Китай или прибытием из этой страны в терминал F. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу аэропорта.
По словам источника агентства, перевод всех рейсов на китайском направлении в один терминал связан с усилением мер безопасности из-за эпидемии коронавируса в КНР.
Терминал F будет принимать рейсы авиакомпаний Pegas Fly (по маршруту Москва-Цзинань и обратно), Air China (Москва-Пекин), China Eastern Airlines (Москва-Шанхай), China Southern Airlines (Москва-Гуанчжоу), а также рейсов «Аэрофлота» в КНР.
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Всего с декабря прошлого года в КНР зарегистрировано 9692 подтвержденных случая заболевания, погибли 213 человек. После успешного курса лечения из больниц выписали 171 человека.
По словам вице-премьера Татьяны Голиковой, в России зафиксированы двое первых больных новым типом коронавируса — в Забайкалье и Тюменской области. Заболевшие — граждане Китая.
Ранее появилась карта, которая показывает, как быстро распространяется коронавирус.
Фото: Unsplash
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