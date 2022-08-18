Аэропорт Шереметьево внедрил в мобильное приложение AR-навигацию от «Сбера»

Международный аэропорт Шереметьево добавил в свое мобильное приложение навигацию с дополненной реальностью (AR), которая разработана на основе технологии лаборатории виртуальной и дополненной реальности «Сбера» Sber AR/VR Lab.
Шереметьево первым из российских аэропортов внедрил навигацию по помещению с элементами дополненной реальности, говорится в сообщении «Сбера». Новая функция должна позволить пользователям быстро ориентироваться внутри всех пассажирских терминалов аэропорта.
AR-навигация позволяет построить кратчайший маршрут от местоположения пассажира до выхода на посадку, а для прилетающих рейсов — до паркинга аэропорта или к поездам аэроэкспресса.
Для этого применяется технология визуального позиционирования, которая использует цифровой слепок локации и с помощью нейросети распознает позицию пользователя и строит маршрут до нужного объекта (нейросеть сканирует особые точки с видеопотоком камеры и сопоставляет их с цифровым слепком локации).
Для использования AR-навигатора в аэропорту необходим смартфон с поддержкой систем ARKit и ARCore. Такая поддержка есть у большинства современных устройств.
Фото: «Сбер»
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