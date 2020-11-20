Сообщество IT-предпринимателей из России «Шмит16» запустило венчурный фонд объемом $5 млн

Сообщество предпринимателей «Шмит16» запустило венчурный фонд S16 Angel Fund с фокусом на founder-in-founder инвестиции. Об этом пишет TechCrunch со ссылкой на компанию.

Группа ангелов уже поддержала такие IT-проекты, как сервис мониторинга приложений в AppFollow, сервис языковых переводов Lokalize, мобильное приложение для контроля питания Simple, операционную среду для интернета Anytype. В ближайшие полгода фонд планирует вложения еще в пять стартапов (в среднем по $250 тысяч каждому).

Среди партнеров фонда — сооснователь Payment Systems Анатолий Марьин, партнер курьерской службы Dostavista Александр Шамис, основатель «Партии еды» Михаил Перегудов, бывший исполнительный директор Goldman Sachs в России Олег Биберган и другие. До S16 Angel Fund они вложились почти в 30 компаний в качестве бизнес-ангелов.

«Отношения в нашем сообществе всегда основывались на дружбе, доверии и личном росте, а финансовая выгода была естественным результатом второго порядка», — пояснил соучредитель S16 Angel Fund Алекс Шамис.

Помимо инвестиций фонд предложит фаундерам доступ к сети нетворкинга. Стартапы смогут подать заявку основателям и получить консультацию специалистов экосистемы сообщества «Шмит16» по вопросам стратегии выхода на новый рынок, ценообразования, коучинга для команды.

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